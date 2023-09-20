***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. kapasite artışları kapsamında Şirket ile Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında 23.03.2023 tarihinde 79MW'lık kurulu güce sahip Hibrit GES yatırımına ilişkin olarak imzalanan Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve İnşaat İşleri Sözleşmesi, 20.09.2023 tarihi itibarıyla tadil edilmiştir. İlgili sözleşme tutarı KDV hariç 1.046.750.000 TL + İnşaat İşleri Bedeli olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196526BIST