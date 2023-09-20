***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 19:05
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. kapasite artışları kapsamında Şirket ile Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında 23.03.2023 tarihinde 79MW'lık kurulu güce sahip Hibrit GES yatırımına ilişkin olarak imzalanan Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve İnşaat İşleri Sözleşmesi, 20.09.2023 tarihi itibarıyla tadil edilmiştir. İlgili sözleşme tutarı KDV hariç 1.046.750.000 TL + İnşaat İşleri Bedeli olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196526
BIST
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18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,19
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.706
En Yüksek
7.898
18:0527,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,8043
18:0528,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1495
|Açılış
|: 28,9000
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,1630
En Düşük
28,7419
18:051.688,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.687,50
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|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
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1.692,02
En Düşük
1.673,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|GARFA
|83,60
|47.875.912
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|PEGYO
|8,37
|88.968.732
|% -10,00
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|4.091.245
|% -9,96
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|THYAO
|223,30
|11.025.147.436
|% 2,15
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|TUPRS
|141,30
|3.939.158.919
|% -2,48
|
|AKBNK
|29,60
|3.920.695.219
|% 2,14
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|ZOREN
|4,54
|1.060.530.691
|% -2,78
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9901
|27,0103
|% 0,02
|
|Euro
|28,8933
|28,9916
|% 0,52
|
|Sterlin
|33,3440
|33,5112
|% -0,10
|
|Frank
|30,0270
|30,2079
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1854
|7,2215
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|10,90
|
|Altın Gr.
|1.687
|1.687
|9,44
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.046
|11.219
|53,00
|
|Yarım
|5.540
|5.632
|26,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.816
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,33
|20,36
|0,20
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-0,56
|