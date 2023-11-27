***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2023 12:04
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Balıkesir İlinde bulunan Tatlıpınar RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışı için gerekli olan taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesi gereğince, 7876 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220167
BIST
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14:368.043
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 83,39
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.080
14:3628,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0514
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
14:3631,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0675
|Açılış
|: 31,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
14:361.870,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,55
|Açılış
|: 1.870,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler14:36
|BINHO
|221,20
|49.563.399
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|766.894.375
|% 10,00
|
|SANEL
|20,90
|7.179.032
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|212.717.361
|% 10,00
|
|YAPRK
|231,00
|33.451.462
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|43.854.955
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|10.355.613
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|4.686.599
|% -9,99
|
|QNBFL
|901,00
|7.748.286
|% -9,67
|
|NATEN
|342,00
|454.138.142
|% -8,13
|
|THYAO
|258,75
|5.463.840.698
|% -0,38
|
|ISCTR
|21,88
|3.845.085.309
|% 2,92
|
|AKBNK
|33,36
|2.652.305.121
|% 4,71
|
|YKBNK
|18,58
|2.368.553.347
|% 4,26
|
|ASELS
|48,66
|2.176.717.450
|% 1,80
|
|ZOREN
|5,12
|1.361.746.327
|% 2,81
|
|ISCTR
|21,88
|3.845.085.309
|% 2,92
|
|YKBNK
|18,58
|2.368.553.347
|% 4,26
|
|EKGYO
|7,51
|890.580.849
|% 2,60
|
|IHLAS
|1,27
|120.190.644
|% -0,78
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9014
|28,9100
|% 0,18
|
|Euro
|31,6636
|31,6732
|% 0,21
|
|Sterlin
|36,3809
|36,5634
|% 0,27
|
|Frank
|32,7099
|32,9069
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6855
|7,7241
|% 0,18
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|935,46
|936,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,57
|1.087,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,29
|79,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,94
|2.012,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:36
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14:51DNISI
Yüzde 5.49 oranında artışla 14.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 514, 786 adet işlem
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14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 59 artarak (% 1.17 ) 8, 578
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14:50XU100
Endeks 8, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 55, 698.00 milyon TL de
-
14:50MEKAG
Yüzde 7.31 oranında artışla 83.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 549 adet işlem
-
14:49BFREN
Yüzde 6.67 oranında artışla 11, 957.50 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 676 adet işlem