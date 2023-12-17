***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2023 17:36
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin Balıkesir ilinde bulunan, EPDK tarafından verilen EÜ/3887-5/2355 lisans numaralı, toplam 25 türbin ve 115,5 MW kurulu güç kapasiteli Tatlıpınar RES Projesi'nin kapasite artışları sonucunda 228,1 MW olarak kurulu güç kapasitesine ulaşma hedefleri doğrultusunda yatırımları devam etmektedir. Sahada montajı tamamlanan 9,6 MW kurulu güç kapasitesine sahip 2 türbininin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından 15.12.2013 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulü yapılmış ve 16.12.2023 tarihinden itibaren ticari enerji üretimine başlamıştır. Santralin geçici kabulü yapılan kısmının yıllık 30 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir. Tatlıpınar Elektrik Üretim A.Ş., yatırım programına uygun şekilde yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallerini planlandığı şekilde devreye almaya devam etmekte olup, 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 125,1 MW kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226272
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