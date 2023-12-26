***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 25.12.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş. Paylarının Satın Alımı Hakkında" konulu finansal duran varlık edinimi bildirimimize ilişkin, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası(TSKB) tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporunun genel bilgiler ve değerleme sonucunu içeren kısmını yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229139BIST