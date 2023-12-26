***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 09:14
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 25.12.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş. Paylarının Satın Alımı Hakkında" konulu finansal duran varlık edinimi bildirimimize ilişkin, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası(TSKB) tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporunun genel bilgiler ve değerleme sonucunu içeren kısmını yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229139
BIST
'
11:317.288
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 23,30
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:3129,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1870
|Açılış
|: 29,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:3132,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,3384
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:311.946,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 19,79
|Açılış
|: 1.946,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:29
|SMRTG
|53,80
|59.025.863
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|FLAP
|9,56
|45.614.547
|% 7,78
|
|HATSN
|45,82
|88.857.618
|% 7,26
|
|PRZMA
|35,08
|15.157.631
|% 7,21
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|75.479.885
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.814.405
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.762.243
|% -9,98
|
|AZTEK
|90,75
|19.719.692
|% -9,97
|
|THYAO
|229,90
|2.162.924.040
|% 1,64
|
|TUPRS
|141,80
|1.190.282.494
|% 2,01
|
|AKBNK
|37,96
|790.889.683
|% -0,21
|
|ISCTR
|22,54
|756.864.809
|% -0,35
|
|ASELS
|43,68
|739.614.052
|% -1,13
|
|ISCTR
|22,54
|756.864.809
|% -0,35
|
|YKBNK
|19,89
|660.365.093
|% -0,85
|
|EKGYO
|6,88
|188.545.741
|% -0,43
|
|SKBNK
|5,11
|119.284.425
|% -9,88
|
|ODAS
|7,61
|160.904.610
|% 0,79
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2779
|29,3658
|% 0,73
|
|Euro
|32,3488
|32,3666
|% 1,07
|
|Sterlin
|37,1425
|37,3288
|% 0,59
|
|Frank
|34,1124
|34,3179
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7956
|7,8347
|% 0,51
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,34
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|972,46
|976,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,18
|1.197,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,57
|2.063,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:29
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