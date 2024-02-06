***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 13:27
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.12.2023 tarihinde gerçekleştirdiği finansal duran varlık edinimi işlemlerinin sonucu olarak Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. 31.12.2023 itibariyle finansal tablolarını konsolide finansal tablolar olarak hazırlayacak ve yayınlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247083
BIST
'
15:218.815
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 38,39
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:2130,5759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0207
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:2132,8340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0254
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:211.991,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.991,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ARDYZ
|47,52
|636.465.995
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.042.053.225
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|304.126.888
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|POLTK
|21.545,00
|164.977.858
|% -7,67
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|YAPRK
|291,50
|287.316.791
|% -6,87
|
|KIMMR
|8,37
|68.871.743
|% -6,79
|
|THYAO
|287,50
|7.254.426.504
|% -0,61
|
|SASA
|40,06
|3.891.450.383
|% 2,46
|
|EKGYO
|10,53
|3.316.405.387
|% 3,54
|
|AKBNK
|40,52
|2.661.348.672
|% 0,75
|
|TUPRS
|153,90
|2.454.445.253
|% -0,77
|
|ZOREN
|5,04
|2.173.260.968
|% 6,55
|
|EKGYO
|10,53
|3.316.405.387
|% 3,54
|
|TSPOR
|1,65
|231.419.283
|% 0,61
|
|SASA
|40,06
|3.891.450.383
|% 2,46
|
|YKBNK
|22,74
|2.241.034.046
|% 0,26
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5721
|30,5759
|% 0,07
|
|Euro
|32,8187
|32,8340
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,2429
|38,4347
|% 0,13
|
|Frank
|34,8656
|35,0756
|% -0,27
|
|Riyal
|8,1281
|8,1689
|% 0,06
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|895,16
|896,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,69
|941,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,22
|2.025,55
|% 0,66
|