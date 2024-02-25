***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBalıkesir ilinde bulunan, EPDK tarafından verilen EÜ/3887-5/2355 lisans numaralı,Tatlıpınar RES Projesi'nin sahada montajı tamamlanan 14,40 MW kurulu güç kapasitesine sahip 3 türbininin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 23.02.2024 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulü yapılmış olup, bu türbinler 24.02.2024 tarihinden itibaren ticari enerji üretimine başlamışlardır.Tatlıpınar Elektrik Üretim A.Ş., yatırım programına uygun şekilde yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallerini planlandığı şekilde devreye almaya devam etmekte olup, 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla,yönetiminde söz sahibi olunan işletmedeki kurulu güç toplam 229,40 MW'a ulaşmıştır. Öte yandan, hali hazırdaki tüm hibrit ve kapasite artışı yatırımları tamamlamdığında, yönetiminde söz sahibi olunantoplam kurulu gücün 349,10 MW düzeyine ulaşması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251783BIST