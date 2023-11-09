***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.11.2023 16:52
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 09.11.2023 tarihli "Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216294
BIST
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17:317.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,16
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:3128,5225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0717
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:3130,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0858
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:311.788,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.788,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:29
|REEDR
|24,42
|1.036.563.410
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.549.024
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|230,00
|6.379.504.426
|% 0,61
|
|TABGD
|185,80
|5.189.052.569
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,22
|3.532.938.721
|% -2,51
|
|PETKM
|21,46
|3.080.951.218
|% 4,79
|
|TUPRS
|151,20
|2.757.418.044
|% 0,60
|
|EKGYO
|6,86
|1.200.485.830
|% -1,15
|
|ISCTR
|20,22
|3.532.938.721
|% -2,51
|
|PETKM
|21,46
|3.080.951.218
|% 4,79
|
|YKBNK
|17,06
|2.363.949.323
|% 0,18
|
|ADESE
|2,10
|209.120.497
|% 0,48
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4871
|28,5101
|% 0,21
|
|Euro
|30,5891
|30,6025
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,8670
|35,0419
|% 0,04
|
|Frank
|31,5270
|31,7170
|% 0,06
|
|Riyal
|7,5741
|7,6121
|% 0,17
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|868,02
|869,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,29
|1.023,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,66
|80,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.951,34
|1.951,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
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