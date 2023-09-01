***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2023 20:05
***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ali İbrahimağaoğlu 134.697.227,73 TRY 48,02
Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu 65.273.466,27 TRY 23,27
Hakkı İbrahimağaoğlu 2.582.326,50 TRY 0,92
Sena İbrahimağaoğlu 2.582.326,50 TRY 0,92
Onur İbrahimağaoğlu 2.582.326,50 TRY 0,92
Ali Can İbrahimağaoğlu 2.582.326,50 TRY 0,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191074
BIST