***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ali İbrahimağaoğlu 134.697.227,73 TRY 48,02Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu 65.273.466,27 TRY 23,27Hakkı İbrahimağaoğlu 2.582.326,50 TRY 0,92Sena İbrahimağaoğlu 2.582.326,50 TRY 0,92Onur İbrahimağaoğlu 2.582.326,50 TRY 0,92Ali Can İbrahimağaoğlu 2.582.326,50 TRY 0,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191074BIST