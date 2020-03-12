***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 15:55
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827493
BIST
15:4195.882
En Yüksek
|Değişim
|: -5,04%
|| -5.084,12
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:416,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:417,0288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,0140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
15:41324,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,91
|Açılış
|: 324,75
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.153.544
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|132.416.034
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|209.753.111
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|142.735.058
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.207.485
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.631.412
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.390.610
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.030.317
|% -19,99
|
|RYGYO
|4,27
|25.472.704
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|42.923.939
|% -19,86
|
|ASELS
|24,84
|675.966.750
|% -5,05
|
|THYAO
|8,85
|452.028.799
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|277.229.665
|% 19,80
|
|GARAN
|8,92
|271.514.703
|% -6,89
|
|MGROS
|21,56
|250.332.721
|% -6,18
|
|IHLGM
|0,97
|139.029.158
|% -13,39
|
|ODAS
|1,38
|155.699.032
|% -14,29
|
|KARSN
|1,38
|111.508.926
|% -10,39
|
|CEMAS
|0,76
|63.435.941
|% -17,39
|
|EKGYO
|1,16
|90.924.382
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8970
|7,9366
|% -0,53
|
|Frank
|6,6295
|6,6695
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6619
|1,6703
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-22,60
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,14
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-18,93
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,47
|
|Gümüş.Ons
|16,07
|16,11
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,59
|33,59
|-2,20
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