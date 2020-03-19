***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:00
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TATGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830610
BIST
10:3085.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 417,30
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.008
En Düşük
84.803
10:306,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5227
En Düşük
6,4647
10:307,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
10:30311,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,19
|Açılış
|: 311,91
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.540.138
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|896.589
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,17
|4.799.665
|% 9,69
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|OYAYO
|2,80
|670.894
|% -9,97
|
|MAALT
|46,14
|150.324
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|331.832
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,97
|118.481.227
|% 0,89
|
|ASELS
|21,68
|85.378.227
|% -0,28
|
|GARAN
|8,02
|63.420.274
|% 0,25
|
|ISFIN
|2,75
|58.515.609
|% 5,77
|
|ECILC
|3,10
|46.544.085
|% 4,03
|
|ISFIN
|2,75
|58.515.609
|% 5,77
|
|ODAS
|1,19
|23.391.936
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,77
|14.660.615
|% 0,00
|
|ECILC
|3,10
|46.544.085
|% 4,03
|
|THYAO
|7,97
|118.481.227
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5138
|7,5515
|% 0,00
|
|Frank
|6,6935
|6,7339
|% 0,41
|
|Riyal
|1,7323
|1,7410
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-4,11
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|12,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|1,04
|