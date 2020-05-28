***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:04
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847131
BIST
11:13105.692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 738,03
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:136,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7969
En Düşük
6,7656
11:137,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:13375,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,54
|Açılış
|: 375,90
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,14
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|7.232.127
|% 9,99
|
|MNDRS
|1,97
|126.299.239
|% 8,24
|
|GUBRF
|21,22
|67.491.385
|% 6,26
|
|ZOREN
|1,45
|59.461.760
|% 5,07
|
|PENGD
|3,63
|81.525.745
|% 4,31
|
|GLRYH
|11,74
|7.574.196
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|285.547
|% -9,95
|
|CMBTN
|73,80
|2.350.887
|% -9,89
|
|KUTPO
|20,40
|3.580.171
|% -9,89
|
|CRDFA
|3,31
|269.927
|% -9,81
|
|THYAO
|12,81
|1.449.567.047
|% 3,89
|
|GARAN
|7,68
|334.599.473
|% 0,52
|
|ASELS
|30,28
|238.568.910
|% 0,66
|
|TUPRS
|86,00
|217.816.075
|% 2,50
|
|TAVHL
|21,24
|208.829.603
|% 3,21
|
|THYAO
|12,81
|1.449.567.047
|% 3,89
|
|EKGYO
|1,44
|117.507.047
|% 0,70
|
|MNDRS
|1,97
|126.299.239
|% 8,24
|
|YKBNK
|2,22
|125.910.708
|% 0,45
|
|GARAN
|7,68
|334.599.473
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3061
|8,3478
|% 0,31
|
|Frank
|6,9760
|7,0180
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8038
|1,8128
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,73
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.470
|23,10
|
|Tam
|2.511
|2.545
|35,20
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|11,70
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,79
|0,03
|
|B. Petrol
|33,81
|33,81
|-0,93
|