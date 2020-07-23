***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 17:10
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861417
BIST
17:30119.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.046,05
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:306,8503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:307,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
17:30414,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,12
|Açılış
|: 414,48
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|55.855.477
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.360.870
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.609.967
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.733.618
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|117.108.856
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,54
|20.746.139
|% -5,48
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,82
|1.727.751.842
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,33
|1.014.422.994
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.011.028.635
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,20
|961.415.307
|% 1,94
|
|ODAS
|2,79
|713.824.794
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,33
|1.014.422.994
|% -1,68
|
|ODAS
|2,79
|713.824.794
|% 3,33
|
|ISFIN
|4,20
|961.415.307
|% 1,94
|
|KRDMD
|3,12
|699.554.738
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,75
|294.053.173
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6778
|8,7213
|% -0,25
|
|Frank
|7,3629
|7,4073
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|12,95
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.698
|2.721
|22,90
|
|Tam
|2.779
|2.792
|23,50
|
|Yarım
|1.349
|1.366
|11,50
|
|Çeyrek
|677
|684
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|-0,36
|
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