***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:03
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TATGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865188
BIST
11:171.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:177,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1267
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:178,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1557
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3305
En Düşük
8,1274
11:17458,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 11,11
|Açılış
|: 458,05
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|1.899.478
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|CRDFA
|5,35
|15.468.595
|% 9,86
|
|OYAYO
|6,58
|6.016.023
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.061.090
|% 9,69
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|550.844
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|15.931.732
|% -9,99
|
|GARAN
|6,80
|643.419.476
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,07
|587.108.832
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,83
|410.722.019
|% 1,80
|
|ASELS
|17,12
|343.697.223
|% -0,81
|
|SISE
|5,94
|274.978.649
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,07
|587.108.832
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,83
|410.722.019
|% 1,80
|
|GARAN
|6,80
|643.419.476
|% 0,59
|
|TSKB
|1,11
|101.361.812
|% 0,91
|
|GSDHO
|2,47
|186.761.168
|% 2,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1230
|9,1688
|% 1,70
|
|Frank
|7,6363
|7,6823
|% 1,73
|
|Riyal
|1,8586
|1,8679
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|15,00
|
|Altın Gr.
|458
|458
|10,83
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.042
|58,00
|
|Tam
|3.082
|3.131
|59,80
|
|Yarım
|1.496
|1.526
|29,10
|
|Çeyrek
|750
|765
|14,60
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,55
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|0,21
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|0,23
|