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***TATGD* *KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.07.2023 09:20
***TATGD* *KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TATGD******KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [TATGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") tarafından 22.05.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında özetle, Şirketimizin sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldığı, konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığı ve ön çalışmalara başlandığı ancak söz konusu tarihte somut bir karar alınmadığı kamuya duyurulmuştur.
Söz konusu çalışmalar kapsamında çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan teklifler alım konusundaki istekleri, stratejik yaklaşımlarının Tat Gıda'nın mevcut değerleri ve büyüme potansiyeli ile uyumu, finansal pozisyon ve ödeme güçleri gibi kriterler esas alınarak değerlendirilmiş olup, uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçilmiştir.
Konuya ilişkin kesinleşen önemli hususlar ayrıca kamuya açıklanacaktır.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176111


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