***TATGD* *KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD******KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TATGD]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/05/2023 ve 28/07/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") paylarının satışı süreciyle ilgili olarak 28.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan tekliflerin değerlendirilerek, gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla uygun görülen adaylarla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer aldığı ikinci faza geçildiği kamuya duyurulmuştur.Gelinen aşamada bağlayıcı teklifler alınmış olup, gelen tekliflerin koşullarının uygun görülmesi halinde bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geçilebilecektir.Konuya ilişkin kesinleşen önemli hususlar kamuya açıklanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214687BIST