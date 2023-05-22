***TATGD* *KCHOL*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TATGD******KCHOL*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler [KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ana ortağı Koç Holding A.Ş. tarafından, sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmış ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda ön çalışmalara başlanmış olmakla birlikte, bu aşamada somut bir karar alınmamıştır.Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Koç Holding'in bildirimi üzerine sürecin olumsuz etkilenmemesi, Şirketimiz ve halka açık ana ortağı Koç Holding'in meşru çıkarlarının korunması amacıyla, söz konusu görevlendirme konusunda açıklama yapılması ertelenmiştir. İşbu açıklama, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından yapılmıştır.Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152906BIST