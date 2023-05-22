***TATGD* *KCHOL*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
22.05.2023 19:41
***TATGD******KCHOL*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ana ortağı Koç Holding A.Ş. tarafından, sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmış ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda ön çalışmalara başlanmış olmakla birlikte, bu aşamada somut bir karar alınmamıştır.
Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Koç Holding'in bildirimi üzerine sürecin olumsuz etkilenmemesi, Şirketimiz ve halka açık ana ortağı Koç Holding'in meşru çıkarlarının korunması amacıyla, söz konusu görevlendirme konusunda açıklama yapılması ertelenmiştir. İşbu açıklama, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından yapılmıştır.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152906
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0147
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
19,8532
En Düşük
19,7348
18:0021,4980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0457
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
21,5913
En Düşük
21,4056
18:001.257,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.257,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.258,71
En Düşük
1.251,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8331
|19,8457
|% 0,11
|
|Euro
|21,4379
|21,4649
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5788
|24,7021
|% 0,05
|
|Frank
|21,9913
|22,1238
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2710
|5,2975
|% 0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.972
|-2,40
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.258
|1,60
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.500
|4.662
|0,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.310
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,09
|0,03
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-0,08
|
Seans Raporu
18:00
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