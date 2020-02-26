***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.02.2020 13:21
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26.02.2020 tarihli kararı ile, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 480474 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821686
BIST
14:20114.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -295,11
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
14:206,1607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1619
En Düşük
6,1376
14:206,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
14:20326,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,51
|Açılış
|: 326,54
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,20
|11.927.751
|% 18,85
|
|OYAYO
|2,94
|14.681.295
|% 14,84
|
|SONME
|7,02
|12.881.180
|% 11,61
|
|ALGYO
|19,56
|300.431.853
|% 10,76
|
|BRSAN
|12,03
|17.125.090
|% 10,16
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,73
|11.549.739
|% -6,51
|
|FENER
|13,23
|64.632.999
|% -6,30
|
|ASELS
|28,98
|1.860.591.997
|% -0,55
|
|THYAO
|13,14
|1.364.695.541
|% -2,52
|
|ODAS
|2,18
|340.667.368
|% 0,00
|
|GARAN
|10,54
|304.336.931
|% -1,13
|
|ALGYO
|19,56
|300.431.853
|% 10,76
|
|ODAS
|2,18
|340.667.368
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,33
|183.805.708
|% 1,53
|
|KARSN
|1,97
|211.331.680
|% 1,55
|
|THYAO
|13,14
|1.364.695.541
|% -2,52
|
|KRDMD
|2,85
|263.504.421
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9403
|7,9801
|% -0,26
|
|Frank
|6,2933
|6,3312
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6365
|1,6447
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|18,41
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,31
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.153
|2.206
|9,50
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,59
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,63
|53,63
|-0,63
|