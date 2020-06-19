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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

19.06.2020 14:39
GÜNCEL HABERLER



***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.03.2020
Tescil Tarihi
16.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.06.2020 - 10100
Açıklamalar

Şirketimizin 19.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.06.2020 tarihinde tescil ve  T.Ticaret Sicili Gazetesinde 18.06.2020 tarihinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852008


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DAGI 5,76 39.304.562 % 9,92  
HALKB 6,11 1.173.658.098 % 9,89  
PRKAB 4,49 118.670.955 % 9,78  
VAKBN 5,24 1.879.995.861 % 8,71  
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Sterlin 8,4357 8,4780 % -0,66  
Frank 7,1625 7,2056 % -0,22  
Riyal 1,8200 1,8292 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 14,91  
Altın Gr. 383 383 3,16  
Cumhuriyet 2.491 2.504 18,10  
Tam 2.557 2.568 16,60  
Yarım 1.246 1.256 9,10  
Çeyrek 625 629 4,50  
Gümüş.Ons 17,69 17,71 0,32  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,07  
B. Petrol 42,62 42,62 1,11  
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