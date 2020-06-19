***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.06.2020 14:39
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.03.2020
Tescil Tarihi
16.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.06.2020 - 10100
Açıklamalar
Şirketimizin 19.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.06.2020 tarihinde tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesinde 18.06.2020 tarihinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852008
BIST
17:55113.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 927,69
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
17:556,8536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
17:557,6795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
17:55382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,11
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,37
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.425.083
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.304.562
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.173.658.098
|% 9,89
|
|PRKAB
|4,49
|118.670.955
|% 9,78
|
|VAKBN
|5,24
|1.879.995.861
|% 8,71
|
|SANEL
|5,22
|42.798.101
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.408.289
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.124.096
|% -9,98
|
|NIBAS
|9,58
|22.415.748
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|ASELS
|32,42
|2.901.124.939
|% -0,55
|
|GARAN
|8,32
|2.022.300.977
|% 2,34
|
|TCELL
|16,86
|2.022.031.489
|% 3,88
|
|VAKBN
|5,24
|1.879.995.861
|% 8,71
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|VAKBN
|5,24
|1.879.995.861
|% 8,71
|
|GARAN
|8,32
|2.022.300.977
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,85
|453.808.146
|% -2,63
|
|PETKM
|4,12
|930.379.704
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4357
|8,4780
|% -0,66
|
|Frank
|7,1625
|7,2056
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8200
|1,8292
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|14,91
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,16
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.504
|18,10
|
|Tam
|2.557
|2.568
|16,60
|
|Yarım
|1.246
|1.256
|9,10
|
|Çeyrek
|625
|629
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|1,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EKGYO, TTKOM
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, VAKBN, TCELL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1147, 71 artarak (% 1.10 ) 105, 735
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, UZERB, ARTI, DENGE, EGCEY, EGCYH, EGCYO
-
17:59
GRNYO, PRKAB, HALKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında