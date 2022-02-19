***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.02.2012Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 2012 yılında kabul edilen Tat Gıda Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası'nın, Şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiş olup, güncellenen Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003031BIST