***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.10.2020 19:52
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
30.09.2020 tarihli ara dönem yönetim kurulu faaliyet raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884094
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1195
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1109
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
18:05494,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 7,03
|Açılış
|: 494,23
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0803
|8,0866
|% 1,50
|
|Euro
|9,5493
|9,5601
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4941
|10,5467
|% 1,27
|
|Frank
|8,8716
|8,9250
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1488
|2,1596
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|0,73
|
|Altın Gr.
|494
|494
|7,07
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,00
|
|B. Petrol
|40,66
|40,66
|-1,41
|