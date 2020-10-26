***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30.09.2020 tarihli ara dönem yönetim kurulu faaliyet raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884094BIST