***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
01.04.2021 19:39
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Süt ve süt ürünleri iş kolundaki faaliyetlerin devredilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm faaliyetler
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Şirket'in uzun vadeli iş planları çerçevesinde, ana faaliyet konumuz olan ve toplam karlılığımız içinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş koluna odaklanılması ve süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışı.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
06.01.2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Sözleşmedeki kapanış koşullarının tamamlanmasıyla birlikte süt ve süt ürünleri iş kolundaki üretim tesislerimize ait varlıkların ve markamızın devri 12.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, satışın tamamlanması ile birlikte süt ve süt ürünleri konusundaki faaliyetimiz sona ermiş, stok değer farkına ilişkin olarak Alıcı'ya 36 milyon TL ödenmiştir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Şirket'in süt ve süt ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri sona ermiş olup, ana faaliyet konusu olan salça ve konserve ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri ise devam edecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Süt ve süt ürünleri iş kolu Şirket satış hasılatının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Süt ve süt ürünleri iş kolundaki bütün hak ve borçlarıyla Alıcı'ya devredilenler dahil toplam 361 çalışanımızın Şirketimiz ile olan iş akitleri feshedilmiştir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
İş kolu faaliyetlerinin sona ermesi dolayısıyla çalışanlarla ilgili devir tarihi itibariyle katlanılan yükümlülük tutarı 30 milyon TL 'dir.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirket, karlılığı içinde çok daha yüksek paya sahip olan ana faaliyet konusu salça ve konserve ürünleri iş kolunda faaliyetine devam edeceğinden, Şirket'in sürekliliği etkilenmeyecektir.
Açıklamalar
14.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlık ve markamızın devrinin tamamlanarak, satış sözleşmesinde belirtilen satış bedelinden devredilen çalışanlara ait haklar düşülerek ve diğer düzeltmeler sonrası toplam 218,3 milyon TL + KDV tahsil edildiği belirtilmiş ve sözleşmede belirlenen tahmini stok değerleri ile kapanış tarihinde devredilen fiili stokların değerleri arasındaki farkın şirketimiz tarafından Alıcı'ya ödeneceği kamuoyuna açıklanmıştı.
Alıcı ile stoklar üzerinde mutabakat sağlanmış olup, yapılan hesaplamalar sonucunda sözleşmedeki tahmini stok değeri ile Şirketimiz tarafından satılacak stoklar ve Alıcı'nın kullanamayacağı ambalaj vb. ürünler sonrası devredilen fiili stok değeri arasındaki fark için Alıcı'ya yaklaşık 36 milyon TL ödenerek devirle ilgili ödeme işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922716
BIST