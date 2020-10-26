***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 94.838.483 199.113.868 38.576.777 500.875.426 500.875.426Transferler782.539 37.794.238 -38.576.777 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 44.941.617 44.941.617 44.941.617Dönem Karı (Zararı)44.941.617 44.941.617 44.941.617Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 404.935 0 232.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.621.022 0 0 0 236.908.106 44.941.617 0 545.817.043 0 545.817.043Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913Transferler-66.087.662 132.243.102 -66.155.440 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.460.929 73.887.915 77.348.844 77.348.844Dönem Karı (Zararı)73.887.915 73.887.915 73.887.915Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 3.460.929 3.460.929 3.460.929Kar Payları-30.133.377 -30.133.377 -30.133.377Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -2.590.367 29.533.360 339.017.831 73.887.915 607.800.380 607.800.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.145.000 15.411.213Dönem Karı (Zararı)73.887.915 44.941.617Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)73.887.915 44.941.617Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler76.063.754 79.978.760Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 20.367.090 18.062.341Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler761.768 1.194.597Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 -72.199Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 761.768 1.266.796Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.440.409 21.762.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.583.168 10.719.012Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15.857.241 11.043.723Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.214.047 38.344.115Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -5.108.774 -7.817.852Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22.331.399 39.470.776Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-1.185.607 9.840.851Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.177.029 -3.149.660Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.624.760 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.624.760 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 19.736.730 5.521.691Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-855.845 -695.627Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -855.845 -695.627Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17 3.024.315 -4.211.092İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-43.205.434 -97.869.901Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.823.660 -54.687.299İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.486.748 -61.685.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.336.912 6.998.391Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.546.051 10.275.693İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.546.051 10.275.693Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-161.366.466 -157.766.035Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.602.594 2.854.378Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler122.594.395 83.525.209İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.110.584 -20.322.473İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)129.704.979 103.847.682Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.092.295 -1.237.311Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.300.001 590.876İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.300.001 590.876Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)39.746.648 18.574.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları106.746.235 27.050.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.299.786 -9.894.052Vergi İadeleri (Ödemeleri)-21.301.449 -1.745.211YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.128.383 -9.135.425İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.395.654 1.086.583Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.395.654 1.086.583Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.632.811 -17.356.747Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.632.811 -17.356.747Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz5.108.774 7.134.739FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.274.184 -15.765.057Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri314.739.044 220.386.408Kredilerden Nakit Girişleri314.739.044 220.386.408Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-230.595.575 -192.073.455Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-230.595.575 -192.073.455İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.404.509 -5.912.300Ödenen Temettüler10 -30.133.377 0Ödenen Faiz-22.331.399 -38.165.710Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)98.290.801 -9.489.269NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)98.290.801 -9.489.269DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.476.743 27.697.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ108.767.544 18.208.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri108.767.544 10.476.743Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar423.775.133 383.880.332İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 413.789.979 376.303.231İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 9.985.154 7.577.101Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.450.813 1.336.347İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.450.813 1.336.347Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar1.071.828 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar11 1.071.828 0Stoklar6 499.040.673 338.435.975Peşin Ödenmiş Giderler12.142.261 6.539.667İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler65.379.036 36.850.078İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 65.379.036 36.850.078ARA TOPLAM1.111.627.288 777.519.142Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar8 969.124 2.331.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.112.596.412 779.850.592DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar2.517.599 2.517.599Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.517.599 2.517.599Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar2.517.599 2.517.599Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar68.085 68.085İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.085 68.085Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar7 190.824.046 188.140.338Arazi ve Arsalar16.468.023 16.468.023Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri5.488.542 4.315.635Binalar26.227.710 27.354.003Tesis, Makine ve Cihazlar122.162.440 121.248.141Taşıtlar291.391 239.244Mobilya ve Demirbaşlar16.504.520 16.458.584Özel Maliyetler1.097.242 1.204.450Yapılmakta Olan Yatırımlar2.584.178 852.258Kullanım Hakkı Varlıkları19.896.268 21.415.501Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.568.046 8.125.580Diğer Haklar8.568.046 8.125.580Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı707.456 1.034.826Diğer Duran Varlıklar753.486 25.210.872İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 753.486 25.210.872TOPLAM DURAN VARLIKLAR223.334.986 246.512.801TOPLAM VARLIKLAR1.335.931.398 1.026.363.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar51.897.378 6.587.202İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.900.683 3.094.456Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 3.900.683 3.094.456İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47.996.695 3.492.746Banka Kredileri4 43.252.931 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.743.764 3.492.746Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.469.289 54.400.884İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.469.289 54.400.884Banka Kredileri4 73.469.289 54.400.884Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar304.540.275 180.768.851İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 28.991.369 36.101.953İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 275.548.906 144.666.898Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.002.467 7.193.554Diğer Borçlar9.775.392 11.075.393İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 4.254.499 6.434.748İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.520.893 4.640.645Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar3.320.984 115.844Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar11 3.320.984 115.844Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.340.925 4.594.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.340.925 4.594.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü407.276 4.273.421Kısa Vadeli Karşılıklar22.138.159 5.580.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.900.000 2.200.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19.238.159 3.380.918Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM517.892.145 274.590.344TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER517.892.145 274.590.344UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar190.835.797 166.610.370İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.156.111 8.186.960Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 7.156.111 8.186.960İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar183.679.686 158.423.410Banka Kredileri4 175.000.000 150.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.679.686 8.423.410Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 7.758.072Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar11 0 7.758.072Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar19.403.076 16.819.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.403.076 16.819.694Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER210.238.873 191.188.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER728.131.018 465.778.480ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar607.800.380 560.584.913Ödenmiş Sermaye10 136.000.000 136.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 21.601.088 21.601.088Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 10.107.809 10.107.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-691.572 -691.572Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-691.572 -691.572Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-691.572 -691.572Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.656.051 -5.116.980Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.590.367 -6.051.296Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.590.367 -6.051.296Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)934.316 934.316Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)934.316 934.316Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.533.360 95.621.022Yasal Yedekler10 29.533.360 95.621.022Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları339.017.831 236.908.106Net Dönem Karı veya Zararı73.887.915 66.155.440TOPLAM ÖZKAYNAKLAR607.800.380 560.584.913TOPLAM KAYNAKLAR1.335.931.398 1.026.363.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.092.008.048 829.370.522 346.637.666 296.035.388Satışların Maliyeti12 -856.487.523 -654.652.104 -276.614.673 -235.533.969TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)235.520.525 174.718.418 70.022.993 60.501.419BRÜT KAR (ZARAR)235.520.525 174.718.418 70.022.993 60.501.419Genel Yönetim Giderleri-55.496.540 -45.083.985 -22.823.891 -14.937.158Pazarlama Giderleri-72.873.336 -68.551.296 -24.370.792 -21.817.729Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.209.234 -1.258.751 -419.374 -410.542Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 33.960.299 37.108.534 10.285.015 11.082.285Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -24.572.845 -19.743.832 -13.721.916 -8.191.782ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)115.328.869 77.189.088 18.972.035 26.226.493Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 1.306.055 1.164.633 758.144 203.376Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -92.605 -112.936 -60.513 -112.936TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 19.494 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)116.542.319 78.240.785 19.689.160 26.316.933Finansman Gelirleri15 20.730.787 40.408.205 11.915.664 15.923.194Finansman Giderleri15 -42.118.235 -66.051.452 -17.198.716 -26.749.698SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.154.871 52.597.538 14.406.108 15.490.429Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.736.730 -5.521.691 -417.260 -709.067Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -20.372.807 -4.144.468 -159.620 -312.544Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 636.077 -1.377.223 -257.640 -396.523SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)75.418.141 47.075.847 13.988.848 14.781.362DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.530.226 -2.134.230 -947.694 -3.077.722DÖNEM KARI (ZARARI)73.887.915 44.941.617 13.041.154 11.703.640Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları73.887.915 44.941.617 13.041.154 11.703.640Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kuruş) 0,55000000 0,33000000 0,10000000 0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Seyreltilmiş pay başına kazanç (kuruş) 0,55000000 0,33000000 0,10000000 0,09000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.460.929 0 3.605.762 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.437.088 0 4.622.771 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)4.437.088 0 4.622.771 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-976.159 0 -1.017.009 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-976.159 -1.017.009DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.460.929 0 3.605.762 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.348.844 44.941.617 16.646.916 11.703.640Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları77.348.844 44.941.617 16.646.916 11.703.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884093BIST