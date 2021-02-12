***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 94.838.483 199.113.868 38.576.777 500.875.426 500.875.426Transferler782.539 37.794.238 -38.576.777 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.096.507 701.850 -6.051.296 66.155.440 66.155.440 59.709.487Dönem Karı (Zararı)66.155.440 66.155.440 66.155.440Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.096.507 701.850 -6.051.296 -6.445.953 -6.445.953Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -691.572 0 934.316 0 0 0 0 0 0 0 -6.051.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.621.022 0 0 0 236.908.106 66.155.440 0 560.584.913 0 560.584.913Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913Transferler-66.087.684 132.243.124 -66.155.440 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-58.059 0 1.770.776 0 0 0 0 0 0 0 5.308.194 167.274.341 174.295.252 174.295.252Dönem Karı (Zararı)167.274.341 167.274.341 167.274.341Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-58.059 1.770.776 5.308.194 7.020.911 7.020.911Kar Payları-30.133.000 -30.133.000 -30.133.000Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.833.374 -3.412.146Dönem Karı (Zararı)167.274.341 66.155.440Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)71.313.163 38.151.947Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)95.961.178 28.003.493Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.356.880 81.565.478Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 25.405.030 22.854.954Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler200.000 -72.198Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -72.198Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 200.000 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.864.310 10.630.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 6.367.198 10.982.287Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 8.497.112 -352.176Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.137.053 38.557.051Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -7.078.503 -8.302.906Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 35.901.623 48.380.581Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-2.753.867 1.162.293Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri2.067.800 -2.682.917Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-416.507 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -416.507 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 25.393.533 9.519.994Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-869.641 -906.957Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -869.641 -906.957Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 -86.365.490 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 1.008.592 982.523İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-126.261.934 -138.219.781Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-63.761.809 -57.662.015İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-52.831.151 -74.799.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.930.658 17.137.122Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.649.074 -18.525.476İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.649.074 -18.525.476Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-78.035.820 -100.622.769Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.180.204 -3.685.289Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.834.308 14.218.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.082.267 -2.167.743İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.752.041