***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.02.2021 19:25
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 94.838.483 199.113.868 38.576.777 500.875.426 500.875.426
Transferler
782.539 37.794.238 -38.576.777 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.096.507 701.850 -6.051.296 66.155.440 66.155.440 59.709.487
Dönem Karı (Zararı)
66.155.440 66.155.440 66.155.440
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.096.507 701.850 -6.051.296 -6.445.953 -6.445.953
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -691.572 0 934.316 0 0 0 0 0 0 0 -6.051.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.621.022 0 0 0 236.908.106 66.155.440 0 560.584.913 0 560.584.913
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913
Transferler
-66.087.684 132.243.124 -66.155.440 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.059 0 1.770.776 0 0 0 0 0 0 0 5.308.194 167.274.341 174.295.252 174.295.252
Dönem Karı (Zararı)
167.274.341 167.274.341 167.274.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.059 1.770.776 5.308.194 7.020.911 7.020.911
Kar Payları
-30.133.000 -30.133.000 -30.133.000
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.833.374 -3.412.146
Dönem Karı (Zararı)
167.274.341 66.155.440
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
71.313.163 38.151.947
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
95.961.178 28.003.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.356.880 81.565.478
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 25.405.030 22.854.954
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
200.000 -72.198
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -72.198
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 200.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.864.310 10.630.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 6.367.198 10.982.287
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 8.497.112 -352.176
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.137.053 38.557.051
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -7.078.503 -8.302.906
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 35.901.623 48.380.581
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.753.867 1.162.293
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.067.800 -2.682.917
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-416.507 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -416.507 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 25.393.533 9.519.994
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-869.641 -906.957
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -869.641 -906.957
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -86.365.490 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 1.008.592 982.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.261.934 -138.219.781
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.761.809 -57.662.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.831.151 -74.799.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.930.658 17.137.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.649.074 -18.525.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.649.074 -18.525.476
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-78.035.820 -100.622.769
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.180.204 -3.685.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.834.308 14.218.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.082.267 -2.167.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.752.041