***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913Transferler-66.087.662 132.243.102 -66.155.440 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -248.872 28.713.719 28.464.847 28.464.847Dönem Karı (Zararı)28.713.719 28.713.719 28.713.719Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Kar Payları-30.133.377 -30.133.377 -30.133.377Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -691.572 0 934.316 0 0 0 0 0 0 0 -6.300.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.533.360 0 0 0 339.017.831 28.713.719 0 558.916.383 0 558.916.383Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165Transferler42.928.446 82.233.897 -125.162.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780.933 91.252.648 92.033.581 92.033.581Dönem Karı (Zararı)91.252.648 91.252.648 91.252.648Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 780.933 780.933 780.933Kar Payları0 -42.111.998 -42.111.998 -42.111.998Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 37.831 72.461.784 421.252.127 91.252.648 754.668.748 754.668.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.995.893 44.297.096Dönem Karı (Zararı)91.252.648 28.713.719Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)91.252.648 28.713.719Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-45.341.914 38.454.842Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 2.499.626 5.071.854Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 2.728.587Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 19.494Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 2.709.093Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.954.276 8.809.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.528.264 2.847.336Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.426.012 5.962.000Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.271.373 8.947.999Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -3.643.291 -979.208Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 8.660.214 8.103.161Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-3.514.785 -166.098Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri2.769.235 1.990.144Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.359.062 203.222Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.359.062 203.222Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 10.270.471 11.007.941Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.007 -5.107Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -6.007 -5.107Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-69.041.724 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler69.133 1.691.010İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler79.480.017 -15.631.029Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.693.471 -38.103.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.166.551 -28.765.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.860.022 -9.338.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.427.340 1.132.493İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)15.427.340 1.132.493Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler99.891.131 72.329.310Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.019.241 -9.930.584Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.373.330 -34.955.826İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.512.455 -14.901.245İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.860.875 -20.054.581Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.295.357 -1.481.377Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.592.552 -2.085.817İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.592.552 -2.085.817Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.436.549 -2.535.690İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları125.390.751 51.537.532Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.585.678 -1.265.852Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.809.180 -5.974.584YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI178.851.627 -543.993İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri124.293 20.483Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri124.293 20.483Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.400.987 -564.476Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.400.987 -564.476Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri182.128.321 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.134.525 922.091Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.270.299 183.301.473Kredilerden Nakit Girişleri22.270.299 183.301.473Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.719.034 -142.829.370Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.719.034 -142.829.370İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.556.869 -2.292.682Ödenen Temettüler-42.111.998 -30.133.377Ödenen Faiz15 -8.660.214 -8.103.161Alınan Faiz15 3.643.291 979.208YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)216.712.995 44.675.194NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)216.712.995 44.675.194DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ120.612.224 10.476.743DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ337.325.219 55.151.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri337.325.219 120.612.224Ticari Alacaklar440.111.635 445.574.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 418.505.125 429.134.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 21.606.510 16.439.959Diğer Alacaklar1.288.327 1.071.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.288.327 1.071.452Türev Araçlar1.245.664 416.506Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.245.664 416.506Stoklar6 318.712.114 360.736.236Peşin Ödenmiş Giderler28.739.112 12.719.871İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28.739.112 12.719.871Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar53.263.564 71.383.844İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 53.263.564 71.383.844ARA TOPLAM1.180.685.635 1.012.514.474Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 160.311.638TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.180.685.635 1.172.826.112DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.381.574 4.381.574Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.381.574 4.381.574Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar4.381.574 4.381.574Diğer Alacaklar68.085 68.085İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.085 68.085Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar7 89.680.910 90.030.091Arazi ve Arsalar2.419.337 2.419.338Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7.726.651 7.804.055Binalar9.200.339 9.367.898Tesis, Makine ve Cihazlar62.028.927 62.665.848Taşıtlar266.770 279.081Mobilya ve Demirbaşlar6.398.292 6.482.713Özel Maliyetler941.018 1.011.158Yapılmakta Olan Yatırımlar699.576Kullanım Hakkı Varlıkları9.491.982 10.722.316Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.251.815 7.119.559Diğer Haklar8.251.815 7.119.559Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı5.579.053 4.974.330Diğer Duran Varlıklar23.968.451 18.580.385İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 23.968.451 18.580.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR141.421.870 135.876.340TOPLAM VARLIKLAR1.322.107.505 1.308.702.452KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar65.128.751 48.977.157İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.932.652 1.904.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.932.652 1.904.640İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar61.196.099 47.072.517Banka Kredileri60.679.406 42.383.179Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 516.693 4.689.338Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları208.878.855 73.231.532İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları208.878.855 73.231.532Banka Kredileri208.878.855 73.231.532Ticari Borçlar177.540.932 213.429.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 23.388.315 41.763.975İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 154.152.617 171.665.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.132.903 7.428.260Diğer Borçlar8.172.848 18.729.820İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 1.584.333 9.854.993İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.588.515 8.874.827Türev Araçlar7.892.662 928.877Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7.892.662 928.877Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.135.568 6.572.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.135.568 6.572.117Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22.352.904 13.809.180Kısa Vadeli Karşılıklar23.523.211 14.778.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.747.433 2.900.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21.775.778 11.878.030ARA TOPLAM521.758.634 397.884.020Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 13.497.915TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER521.758.634 411.381.935UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar32.415.319 180.836.812İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.606.444 2.594.164Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.606.444 2.594.164İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.808.875 178.242.648Banka Kredileri4 25.000.000 175.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.808.875 3.242.648Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar13.264.804 11.736.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.264.804 11.736.540Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.680.123 192.573.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER567.438.757 603.955.287ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar754.668.748 704.747.165Ödenmiş Sermaye10 136.000.000 136.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 21.601.088 21.601.088Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 10.107.809 10.107.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-749.631 -749.631Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-749.631 -749.631Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-749.631 -749.631Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.742.923 1.961.990Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)37.831 -743.102Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)37.831 -743.102Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.705.092 2.705.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.705.092 2.705.092Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler72.461.784 29.533.338Yasal Yedekler10 72.461.784 29.533.338Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları421.252.127 339.018.230Net Dönem Karı veya Zararı91.252.648 167.274.341TOPLAM ÖZKAYNAKLAR754.668.748 704.747.165TOPLAM KAYNAKLAR1.322.107.505 1.308.702.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 213.693.888 200.962.320Satışların Maliyeti12 -153.297.065 -139.359.691TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.396.823 61.602.629Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)60.396.823 61.602.629Genel Yönetim Giderleri-18.376.288 -14.796.038Pazarlama Giderleri-16.804.336 -11.724.265Araştırma ve Geliştirme Giderleri-448.036 -214.705Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 7.757.342 6.095.550Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.429.956 -3.241.237ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.095.549 37.721.934Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 1.669.626 118.165Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -17.064 -4.118TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 -19.494FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.748.111 37.816.487Finansman Gelirleri15 29.335.776 3.808.444Finansman Giderleri15 -25.374.089 -12.537.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.709.798 29.087.078Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.270.471 -11.007.941Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -10.168.929 -12.117.893Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -101.542 1.109.952SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.439.327 18.079.137DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8 65.813.321 10.634.582DÖNEM KARI (ZARARI)91.252.648 28.713.719Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları91.252.648 28.713.719Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç (kuruş) 0,19000000 0,13000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç / (kayıp) (kuruş) 0,48000000 0,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar780.933 -248.872Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -319.067Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -319.067Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)780.933 70.195Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)780.933 70.195Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)780.933 -248.872TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.033.581 28.464.847Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları92.033.581 28.464.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933950BIST