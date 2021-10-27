***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finan Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 0.584.913Transferler-66.087.662 132.243.102 -66.155.440 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 3.460.929 73.887.915 77.348.844 77.348.844Dönem Karı (Zararı)73.887.915 73.887.915 73.887.915Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Kar Payları-30.133.377 -30.133.377 -30.133.377Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -691.572 0 934.316 0 0 0 0 0 0 0 -2.590.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.533.360 0 0 0 339.017.831 73.887.915 0 607.800.380 0 607.800.380Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165Transferler42.928.446 124.345.895 -167.274.341 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743.102 184.320.639 185.063.741 185.063.741Dönem Karı (Zararı)184.320.639 184.320.639 184.320.639Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 743.102 743.102 743.102Kar Payları-42.111.998 0 -42.111.998 -42.111.998Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 0 72.461.784 421.252.127 184.320.639 847.698.908 847.698.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.910.277 74.469.713Dönem Karı (Zararı)184.320.639 73.887.915Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)118.756.855 59.324.771Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.563.784 14.563.144Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.427.413 67.388.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 10.536.516 11.691.803Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-65.356 761.768Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -65.356 761.768Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.576.311 21.440.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27.367.595 5.583.168Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17.208.716 15.857.241Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.403.882 17.214.047Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -12.805.733 -5.108.774Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 25.444.851 22.331.399Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-5.377.135 -1.185.607Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6.141.899 1.177.029Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-643.733 -5.624.760Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-643.733 -5.624.760Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -7.312.737 19.736.730Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-330.445 -855.845Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -330.445 -855.845Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-69.041.724 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.550.127 3.024.315İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-127.125.143 -43.205.434Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.197.985 -38.823.660İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18.418.052 -37.486.748İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.616.037 -1.336.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.641.043 -2.546.051İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.641.043 -2.546.051Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-321.915.982 -161.366.466Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11.266.742 -5.602.594Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler187.582.712 122.594.395İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.114.532 -7.110.584İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)189.697.244 129.704.979Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24.021.962 4.092.295Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.768.227 -1.300.001İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.768.227 -1.300.001Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-5.009.776 39.746.648Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.768.083 98.070.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-25.648.822 -2.299.786Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.208.984 -21.301.449YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI60.087.558 -9.128.383İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri393.142 2.395.654Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri393.142 2.395.654Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-135.239.638 -16.632.811Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-135.239.638 -16.632.811Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri182.128.321 0Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz12.805.733 5.108.774FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.267.504 24.274.184Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri179.372.490 314.739.044Kredilerden Nakit Girişleri179.372.490 314.739.044Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-144.773.796 -230.595.575Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-144.773.796 -230.595.575İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.441.497 -7.404.509Ödenen Temettüler-42.111.998 -30.133.377Ödenen Faiz10 -19.312.703 -22.331.399Alınan Faiz10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.730.331 89.615.514NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.730.331 89.615.514DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ120.612.224 10.476.743DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ148.342.555 100.092.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri148.342.555 120.612.224Ticari Alacaklar460.630.427 445.574.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,18 410.716.330 429.134.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 49.914.097 16.439.959Diğer Alacaklar1.186.770 1.071.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.186.770 1.071.452Türev Araçlar517.712 416.506Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar517.712 416.506Stoklar6 729.564.837 360.736.236Peşin Ödenmiş Giderler1.453.129 12.719.871İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.453.129 12.719.871Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar88.115.998 71.383.844İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 88.115.998 71.383.844ARA TOPLAM1.429.811.428 1.012.514.474Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 160.311.638TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.429.811.428 1.172.826.112DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.381.574 4.381.574Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.381.574 4.381.574Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar4.381.574 4.381.574Diğer Alacaklar68.085 68.085İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.085 68.085Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar7 213.059.426 90.030.091Arazi ve Arsalar2.419.338 2.419.338Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7.621.967 7.804.055Binalar13.388.925 9.367.898Tesis, Makine ve Cihazlar160.431.545 62.665.848Taşıtlar242.460 279.081Mobilya ve Demirbaşlar8.280.269 6.482.713Özel Maliyetler772.896 1.011.158Yapılmakta Olan Yatırımlar19.902.026Kullanım Hakkı Varlıkları24.661.876 10.722.316Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.730.649 7.119.559Diğer Haklar8.730.649 7.119.559Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı16.424.878 4.974.330Diğer Duran Varlıklar4.169.346 18.580.385İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 4.169.346 18.580.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR271.495.834 135.876.340TOPLAM VARLIKLAR1.701.307.262 1.308.702.452KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar60.938.262 48.977.157İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.865.656 4.833.184Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,18 3.865.656 4.833.184İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar57.072.606 44.143.973Banka Kredileri4 55.668.545 42.383.179Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.404.061 1.760.794Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları165.542.524 73.231.532Ticari Borçlar395.634.624 213.429.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 39.649.443 41.763.975İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 355.985.181 171.665.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.732.859 7.428.260Diğer Borçlar11.471.576 18.729.820İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 4.845.217 9.854.993İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.626.359 8.874.827Türev Araçlar386.350 928.877Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar386.350 928.877Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.594.079 6.572.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.594.079 6.572.117Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.022.284 13.809.180Kısa Vadeli Karşılıklar30.834.179 14.778.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.747.433 2.900.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar29.086.746 11.878.030ARA TOPLAM708.156.737 397.884.020Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 13.497.915TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER708.156.737 411.381.935UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar130.843.737 180.836.812İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.830.380 4.977.568Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 4.830.380 4.977.568İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar126.013.357 175.859.244Banka Kredileri4 110.000.000 175.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 16.013.357 859.244Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar14.607.880 11.736.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.607.880 11.736.540Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER145.451.617 192.573.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER853.608.354 603.955.287ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar847.698.908 704.747.165Ödenmiş Sermaye10 136.000.000 136.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 21.601.088 21.601.088Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 10.107.809 10.107.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-749.631 -749.631Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-749.631 -749.631Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-749.631 -749.631Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.705.092 1.961.990Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -743.102Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-743.102Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.705.092 2.705.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.705.092 2.705.092Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler72.461.784 29.533.338Yasal Yedekler10 72.461.784 29.533.338Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları421.252.127 339.018.230Net Dönem Karı veya Zararı184.320.639 167.274.341TOPLAM ÖZKAYNAKLAR847.698.908 704.747.165TOPLAM KAYNAKLAR1.701.307.262 1.308.702.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 734.703.147 579.499.543 280.288.568 185.775.248Satışların Maliyeti12 -528.109.664 -394.076.649 -208.808.530 -125.356.992TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)206.593.483 185.422.894 71.480.038 60.418.256BRÜT KAR (ZARAR)206.593.483 185.422.894 71.480.038 60.418.256Genel Yönetim Giderleri-56.232.724 -50.093.558 -19.723.403 -21.282.371Pazarlama Giderleri-62.263.594 -39.668.220 -26.091.559 -13.805.899Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.226.062 -842.485 -496.596 -345.832Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 34.267.309 21.643.093 15.194.354 6.232.974Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -18.443.144 -17.566.829 -10.665.386 -11.297.155ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)102.695.268 98.894.895 19.494Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarFİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)105.001.904 99.944.674 30.038.559 20.479.005Finansman Gelirleri15 85.484.463 20.730.787 19.143.397 11.915.664Finansman Giderleri15 -79.042.249 -41.613.960 -22.799.359 -17.027.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)111.444.118 79.061.501 26.382.597 15.367.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.312.737 -19.736.730 3.155.952 -417.260Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -3.422.088 -20.372.807 -6.517.771 -159.620Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 10.734.825 636.077 9.673.723 -257.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)118.756.855 59.324.771 29.538.549 14.949.796DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.563.784 14.563.144 0 -1.908.643DÖNEM KARI (ZARARI)184.320.639 73.887.915 29.538.549 13.041.153Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları184.320.639 73.887.915 29.538.549 13.041.153Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,87000000 0,44000000 0,22000000 0,11000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,48000000 0,11000000 0,00000000 -0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları 0 3.605.762Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)990.803 4.437.088 0 4.622.771Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)990.803 4.437.088 0 4.622.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-247.701 -976.159 0 -1.017.009Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-247.701 -976.159 -1.017.009DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)743.102 3.460.929 0 3.605.762TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)185.063.741 77.348.844 29.538.549 16.646.915Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları185.063.741 77.348.844 29.538.549 16.646.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973037BIST