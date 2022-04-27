***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 537.038.268 537.038.268Transferler42.928.446 82.233.897 -125.162.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 780.933 91.252.648 92.033.581 92.033.581Dönem Karı (Zararı)91.252.648 91.252.648 91.252.648Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 780.933 780.933 780.933Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 -42.111.998 0 0Dönem Sonu Bakiyeler0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -749.631 0 2.705.092 0 0 0 0 0 0 0 37.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.461.784 0 0 0 421.252.127 91.252.648 0 586.959.851 0 586.959.851Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 3.409.399 0 72.461.784 421.252.127 223.190.334 885.210.477 885.210.477Transferler46.046.300 177.144.034 -223.190.334 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.960.990 94.960.990 94.960.990Dönem Karı (Zararı)94.960.990 94.960.990 94.960.990Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0Kar Payları-56.461.212 -56.461.212 -56.461.212Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 3.409.399 0 118.508.084 541.934.949 94.960.990 923.710.255 923.710.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI242.751.736 86.995.893Dönem Karı (Zararı)94.960.990 91.252.648Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)94.960.990 25.439.327Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 65.813.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler50.008.702 -45.341.914Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 3.480.824 2.499.626Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-482.446 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-482.446 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.311.158 12.954.276Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.654.247 1.528.264Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22.656.911 11.426.012Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.485.659 4.271.373Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -3.454.880 -3.643.291Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 15.420.675 8.660.214Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-8.901.103 -3.514.785Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20.420.967 2.769.235Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.318.553 -6.359.062Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.318.553 -6.359.062Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -3.675.428 10.270.471Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-297 -6.007Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -297 -6.007Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -69.041.724Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.207.785 69.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler108.219.605 79.480.017Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.592.559 2.693.471İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)39.532.217 -5.166.551İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.124.776 7.860.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.494.716 15.427.340İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.494.716 15.427.340Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler153.886.980 99.891.131Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-36.093.274 -16.019.241Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.304.686 -32.373.330İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.891.898 -17.512.455İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.412.788 -14.860.875Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.751.464 -3.295.357Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-671.933 15.592.552İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-671.933 15.592.552Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.128.957 -2.436.549İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları253.189.297 125.390.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.609.008 -24.585.678Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.828.553 -13.809.180YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.107.278 178.851.627İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.354 124.293Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.354 124.293Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.114.632 -3.400.987Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -6.114.632 -3.400.987Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 182.128.321Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.850.263 -49.134.525Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri167.086.970 22.270.299Kredilerden Nakit Girişleri167.086.970 22.270.299Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-193.732.138 -21.719.034Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-193.732.138 -21.719.034İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.993.317 -2.556.869Ödenen Temettüler-56.461.212 -42.111.998Ödenen Faiz15 -8.205.446 -8.660.214Alınan Faiz15 3.454.880 3.643.291YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.794.195 216.712.995NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.794.195 216.712.995DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 106.046.019 120.612.224DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 251.840.214 337.325.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri251.840.214 106.046.019Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar467.054.191 473.882.599İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 394.070.053 433.602.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 72.984.138 40.280.329Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.240.814 2.875.061İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.240.814 2.875.061Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar10.382.217 9.063.664Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10.382.217 9.063.664Stoklar6 474.190.841 627.595.375Peşin Ödenmiş Giderler65.299.844 29.206.570İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler65.299.844 29.206.570Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar118.278.683 101.146.584İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 118.278.683 101.146.584ARA TOPLAM1.388.286.804 1.349.815.872Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.388.286.804 1.349.815.872DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.122.949 5.122.949Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.122.949 5.122.949Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar5.122.949 5.122.949Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar68.085 68.085İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.085 68.085Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar7 232.513.444 229.427.009Arazi ve Arsalar2.419.338 2.419.338Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12.343.960 13.459.565Binalar19.664.305 18.913.815Tesis, Makine ve Cihazlar167.947.533 170.138.582Taşıtlar470.682 497.057Mobilya ve Demirbaşlar8.860.126 9.218.614Özel Maliyetler832.517 875.541Yapılmakta Olan Yatırımlar19.974.983 13.904.497Kullanım Hakkı Varlıkları27.015.421 25.481.697Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.708.973 8.737.285Diğer Haklar8.708.973 8.737.285Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23.329.670 18.891.876Diğer Duran Varlıklar294.817 294.817İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 294.817 294.817TOPLAM DURAN VARLIKLAR297.053.359 288.023.718TOPLAM VARLIKLAR1.685.340.163 1.637.839.590KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar187.221.809 98.019.973İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.321.947 3.866.636Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.321.947 3.866.636İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar182.899.862 94.153.337Banka Kredileri180.997.832 92.401.001Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.902.030 1.752.336Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları113.088.709 147.144.849İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları113.088.709 147.144.849Banka Kredileri113.088.709 147.144.849Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar248.683.065 257.816.497İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 40.408.634 49.053.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 208.274.431 208.762.746Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.227.227 4.475.763Diğer Borçlar30.553.126 19.047.239İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 24.261.628 11.724.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.291.498 7.322.626Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.634.781 6.505.824İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.634.781 6.505.824Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 6.066.187Kısa Vadeli Karşılıklar36.816.868 14.159.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.747.433 1.747.433Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar35.069.435 12.412.524Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM630.225.585 553.236.289Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER630.225.585 553.236.289UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar113.063.205 182.096.945İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.902.511 4.488.922Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.902.511 4.488.922İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar107.160.694 177.608.023Banka Kredileri4 90.000.000 160.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 17.160.694 17.608.023Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar18.341.118 17.295.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.341.118 17.295.879Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.404.323 199.392.824TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER761.629.908 752.629.113ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar923.710.255 885.210.477Ödenmiş Sermaye10 136.000.000 136.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 21.601.088 21.601.088Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 10.107.809 10.107.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.812.064 -2.812.064Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.812.064 -2.812.064Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.812.064 -2.812.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.409.399 3.409.399Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.409.399 3.409.399Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3.409.399 3.409.399Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler118.508.084 72.461.784Yasal Yedekler10 118.508.084 72.461.784Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları541.934.949 421.252.127Net Dönem Karı veya Zararı94.960.990 223.190.334TOPLAM ÖZKAYNAKLAR923.710.255 885.210.477TOPLAM KAYNAKLAR1.685.340.163 1.637.839.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 536.593.061 213.693.888Satışların Maliyeti12 -353.796.005 -153.297.065TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)182.797.056 60.396.823Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)182.797.056 60.396.823Genel Yönetim Giderleri-51.338.557 -18.376.288Pazarlama Giderleri-49.608.464 -16.804.336Araştırma ve Geliştirme Giderleri-643.872 -448.036Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 29.747.101 7.757.342Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -11.076.295 -2.429.956ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)99.876.969 30.095.549Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 2.061.249 1.669.626Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -980 -17.064TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)101.937.238 31.748.111Finansman Gelirleri15 18.557.138 29.335.776Finansman Giderleri15 -29.208.814 -25.374.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.285.562 35.709.798Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.675.428 -10.270.471Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -765.949 -10.168.929Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 4.441.377 -101.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)94.960.990 25.439.327DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8 0 65.813.321DÖNEM KARI (ZARARI)94.960.990 91.252.648Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları94.960.990 91.252.648Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç (kuruş) 0,70000000 0,19000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç / (kayıp) (kuruş) 0,00000000 0,48000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 780.933Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 780.933Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 780.933Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 780.933TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)94.960.990 92.033.581Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları94.960.990 92.033.581http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024481BIST