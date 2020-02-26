***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Notu GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 21.02.2020Genel Kurul Tarihi 19.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Divan İstanbul Oteli, Askerocağı Caddesi No:1 ElmadağGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Şirket yönetim kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabülü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DAVET METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 BİLGİLENDİRME NOTU-2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz genel kurul ilanı, ilgili bilgilendirme notları ile birlikte 21.02.2020 tarihinde kamuya açıklanmış olup bilgilendirme notları bugün açıklanan bağımsız denetçi seçimine ilişkin yönetim kurulu kararı nedeniyle güncellenmiştir. Güncellenen bilgilendirme notu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821814BIST