***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 21.02.2020Genel Kurul Tarihi 19.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Divan İstanbul Oteli, Askerocağı Caddesi No:1 ElmadağGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Şirket yönetim kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabülü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 10:00'da, Divan İstanbul Oteli, Askerocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ/İstanbul adresinde yapılan 2019 yılına ait Genel Kurul toplantısında alınan kararlar özet olarak aşağıdadır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.-Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2019 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.-Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.-Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi kabul edildi.-Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 11 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Caroline Nicole Koç, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn. Arzu Aslan Kesimer, Sn. Takashi Hashimoto ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Sn. M.Sait Tosyalı 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçildiler.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 16.06.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 19 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851457BIST