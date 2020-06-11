***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
11.06.2020 12:30
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Süt ve süt ürünleri işkolumuz hakkında medyada çıkan haberlerle dirim/850607
BIST
14:19109.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -185,99
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
14:196,8017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8051
En Düşük
6,7686
14:197,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
14:19377,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,77
|Açılış
|: 377,95
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.409.967
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|138.432.856
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,80
|54.653.730
|% 9,97
|
|YUNSA
|14,45
|127.830.939
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|10.483.415
|% -5,92
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|EKGYO
|1,98
|939.930.907
|% 1,54
|
|ASELS
|32,44
|596.396.813
|% 0,75
|
|PETKM
|3,89
|493.229.272
|% 2,37
|
|GARAN
|8,10
|444.801.201
|% -1,10
|
|IHLGM
|1,65
|408.968.861
|% 8,55
|
|EKGYO
|1,98
|939.930.907
|% 1,54
|
|IHLGM
|1,65
|408.968.861
|% 8,55
|
|ODAS
|2,06
|292.430.832
|% 1,98
|
|KRDMD
|2,71
|356.051.208
|% 1,12
|
|TSKB
|1,20
|156.788.819
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5935
|8,6366
|% -0,16
|
|Frank
|7,1862
|7,2295
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8071
|1,8161
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-11,37
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.477
|-5,20
|
|Tam
|2.525
|2.546
|-5,20
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-0,60
|
|Çeyrek
|616
|622
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,32
|