***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSüt ve süt ürünleri işkolumuz hakkında medyada çıkan haberlerle dirim/850607BIST