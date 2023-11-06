***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.11.2023 19:28
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 06.11.2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere, 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 3 Milyar Türk Lirası tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde borçlanma aracı ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214679
BIST