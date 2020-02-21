***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TATGD, TRATATKS91A5 Peşin 0,2000000 20 15 0,1700000 17Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.03.2020 30.03.2020 27.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TATGD, TRATATKS91A5 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 21.02.2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam 27.200.000 TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 26.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi konularının Mart 2020 içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU-2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 136.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 25.705.254,74Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 76.064.569 65.529.366,234. Vergiler ( - ) 9.909.129 11.568.825,065. Net Dönem Kârı 66.155.440 53.960.541,176. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.494.745,26 1.494.745,268. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 64.660.694,74 52.465.795,91Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 64.660.694,74 52.465.795,919. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 806.860,33 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 65.467.555,07 52.465.795,9111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 13.093.511,01 6.800.000* Nakit 13.093.511,01 6.800.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 2.933.377,75 2.933.377,7515. Ortaklara İkinci Kâr Payı 14.106.488,99 20.400.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.333.337,78 2.333.337,7817. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 32.193.979,21 19.999.080,3820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 27.200.000 0 42,07 0,2 20TOPLAM 27.200.000 0 42,07 0,2 20Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları- Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.- Kar Payı ve intifa payı cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821046BIST