***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TATGD, TRATATKS91A5 Peşin 0,2500000 25 15 0,2125000 21,25Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.03.2021 26.03.2021 30.03.2021 29.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TATGD, TRATATKS91A5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 31.12.2020 tarihli, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 167.274.341 TL net dönem karı elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikalarımız, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan 23.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızla duyurulan kar dağıtım önerisi 19.03.2021 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımız tarafından kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 136.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 29.533.337,78Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 192.667.874 187.295.801,74. Vergiler ( - ) 25.393.533 30.882.196,125. Net Dönem Kârı 167.274.341 156.413.605,586. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 167.274.341 156.413.605,58Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 167.274.341 156.413.605,589. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.765.635,93 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 169.039.976,93 156.413.605,5811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 33.807.995,39 6.800.000* Nakit 33.807.995,39 6.800.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 8.111.998,85 8.111.998,8515. Ortaklara İkinci Kâr Payı 192.004,61 27.200.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.531.199,88 3.531.199,8817. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 39.397.245,85 39.397.245,8519. Olağanüstü Yedek 82.233.896,42 71.373.16120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 34.000.000 0 20,33 0,25 25TOPLAM 34.000.000 0 20,33 0,25 25Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları-Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.-Kar Payı ve intifa payı cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919495BIST