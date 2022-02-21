***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TATGD, TRATATKS91A5 Peşin 0,3350000 33,5 10 0,3015000 30,15Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 24.03.2022 28.03.2022 25.03.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TATGD, TRATATKS91A5 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 21.02.2022 tarihli toplantısında, 2021 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda da yer aldığı üzere 45.560.000 TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 24.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi konularının 17.03.2022 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu - 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 136.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 33.064.537,66Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 219.861.785 290.136.193,24. Vergiler ( - ) -3.328.549 21.142.995,265. Net Dönem Kârı 223.190.334 268.993.197,946. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 223.190.334 268.993.197,94Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 223.190.334 268.993.197,949. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.633.912,64 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 224.824.246,64 268.993.197,9411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 44.964.849,33 6.800.000* Nakit 44.964.849,33 6.800.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 10.901.212,33 10.901.212,3315. Ortaklara İkinci Kâr Payı 595.150,67 38.760.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 4.966.121,23 4.966.121,2317. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 41.080.178,52 41.080.178,5219. Olağanüstü Yedek 120.682.821,92 166.485.685,8620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 45.560.000 0 20,41 0,335 33,5TOPLAM 45.560.000 0 20,41 0,335 33,5Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.(**) Kar Payı ve intifa payı cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003304BIST