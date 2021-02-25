***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2021 20:41
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı-SPK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913114
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
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|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
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|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
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|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
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|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
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|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
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|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
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|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
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|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3313
|7,3327
|% 2,28
|
|Euro
|8,9528
|8,9696
|% 2,79
|
|Sterlin
|10,2578
|10,3092
|% 1,50
|
|Frank
|8,0636
|8,1122
|% 2,39
|
|Riyal
|1,9471
|1,9568
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-28,21
|
|Altın Gr.
|418
|419
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|-0,42
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|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
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|B. Petrol
|66,23
|66,23
|0,05
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