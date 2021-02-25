***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı-SPK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913114BIST