***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinin Tadilinin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 14.06.2021Ek AçıklamalarEsas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı-SPK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942421BIST