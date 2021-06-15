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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.06.2021 16:48



***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinin Tadilinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.06.2021

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı-SPK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942421


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