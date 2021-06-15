***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.06.2021 16:48
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinin Tadilinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.06.2021
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı-SPK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942421
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0809
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
18:0510,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1073
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
18:05511,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,17
|Açılış
|: 511,37
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5465
|8,5501
|% 0,96
|
|Euro
|10,3670
|10,3746
|% 1,05
|
|Sterlin
|12,0029
|12,0631
|% 0,77
|
|Frank
|9,4787
|9,5358
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2718
|2,2832
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-5,20
|
|Altın Gr.
|511
|512
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,00
|
|B. Petrol
|73,64
|73,64
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem