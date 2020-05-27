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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.05.2020 18:59
GÜNCEL HABERLER



***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu AA,
kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu
A1+ ve görünümünü Stabil olarak teyit etmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847035


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
IHGZT 3,85 16.271.837 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2721 8,3136 % 0,33  
Frank 6,9665 7,0085 % 0,78  
Riyal 1,7983 1,8074 % 1,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.704 -6,90  
Altın Gr. 371 371 2,06  
Cumhuriyet 2.405 2.436 5,30  
Tam 2.476 2.499 5,60  
Yarım 1.208 1.222 2,60  
Çeyrek 604 612 1,90  
Gümüş.Ons 17,14 17,18 0,04  
Gümüş Gr. 3,72 3,73 0,04  
B. Petrol 34,72 34,72 -1,45  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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