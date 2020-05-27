***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.05.2020 18:59
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu AA,
kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu
A1+ ve görünümünü Stabil olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847035
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0524
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05371,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,33
|Açılış
|: 371,95
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2721
|8,3136
|% 0,33
|
|Frank
|6,9665
|7,0085
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7983
|1,8074
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-6,90
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.436
|5,30
|
|Tam
|2.476
|2.499
|5,60
|
|Yarım
|1.208
|1.222
|2,60
|
|Çeyrek
|604
|612
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,04
|
|B. Petrol
|34,72
|34,72
|-1,45
|