***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.01.2021 16:18
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/01/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
25/01/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/12/2020
Açıklama
Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 25 Ocak 2021 tarihinde 1 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır. (Not geçerlilik başlangıç tarihi revize edilmiştir.)
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904188
BIST
17:331.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:337,3997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:338,9819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0409
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:33442,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,04
|Açılış
|: 442,88
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:32
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.338.504
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,78
|11.318.258
|% -8,47
|
|PKENT
|1.440,00
|6.290.379
|% -8,27
|
|INTEM
|64,25
|18.047.834
|% -7,55
|
|KOZAL
|121,10
|2.397.756.793
|% 5,86
|
|ODAS
|3,99
|1.549.335.466
|% 4,72
|
|PETKM
|5,27
|1.428.824.853
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,12
|1.360.348.415
|% 2,89
|
|GARAN
|9,61
|1.037.220.188
|% -1,54
|
|ODAS
|3,99
|1.549.335.466
|% 4,72
|
|TSKB
|2,00
|695.871.899
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|467.308.630
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,48
|712.794.245
|% -0,40
|
|PETKM
|5,27
|1.428.824.853
|% 2,93
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3884
|7,3934
|% -0,23
|
|Euro
|8,9704
|8,9785
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0769
|10,1275
|% -0,31
|
|Frank
|8,2905
|8,3405
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% -0,30
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|10,77
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,70
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,08
|
Seans Raporu
17:32
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17:45ALKIM
Yüzde 4.54 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 252, 799 adet işlem
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 94 kaybederek (% -0.14 ) 1, 359
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, TBORG, GOLTS, YAPRK, VERTU, OZBAL, AKSEN, GEDIK, DIRIT, BNTAS
-
17:44
ISYAT, BAGFS, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
DOCO, MTRYO, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında