***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi25/01/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi25/01/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi28/12/2020AçıklamaŞirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 25 Ocak 2021 tarihinde 1 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır. (Not geçerlilik başlangıç tarihi revize edilmiştir.)Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904188BIST