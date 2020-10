***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2019, 24.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsa ve binaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir Bornova Kazımdirik Mh., 9272,40 metrekareSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/08/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?02/08/2019 tarihinde gelecekte uygun koşulların oluşması halinde fabrika arazisinin satışına karar verilmiş olup, satışın ihalede belirlenen koşullar üzerinden gerçekleştirilmesi için nihai yönetim kurulu kararı ayrıca alınacaktır.Toplam Satış BedeliKDV hariç 85.500.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%6,5Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%62,9Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%7,4Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%46,5Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%7,5Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış işleminin ilgili yönetim kurulu kararının alınması, satış bedelinin tahsili ve tapuda devrin tescili ile Ekim ayı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiAtıl arazinin şirket açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla gerçekleşen satış şirketin finansal sonuçlarını ve nakit akışını olumlu etkileyecektir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıŞirket'in TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarında yaklaşık 84,5 milyon TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre yaklaşık 79 milyon TL maddi duran varlık satış karı muhasebeleştirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı Tarafİzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd. Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiSatış bedeli elektronik ihale yoluyla belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar02.08.2019 ve 24.09.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız ile Şirketimizin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerinin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlandığı kamuya açıklanmıştı.Bu kapsamda gerçekleştirilen elektronik ihalede, söz konusu gayrimenkul için İzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd. Şti. tarafından verilen KDV hariç 85.500.000 TL tutarındaki teklif en iyi teklif olmuştur. Alıcı firmadan 5.000.000 TL teminat mektubu alınmış olup satış işlemi gayrimenkulün ihalede belirlenen koşullar üzerinden satışı için nihai yönetim kurulu kararının alınarak satış bedelinin tahsili ve tapuda devir işlemlerinin tescilini takiben tamamlanacaktır.Konuya ilişkin önemli gelişmeler sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881257BIST