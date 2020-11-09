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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

09.11.2020 20:35
GÜNCEL HABERLER



***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2019, 24.09.2020, 13.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa ve bina
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir Bornova Kazımdirik Mh., 9272,40 metrekare
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV hariç 85.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%6,5
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%62,9
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%6,4
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%44,8
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%7,5
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.11.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Atıl arazinin şirket açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla gerçekleşen satış şirketin finansal sonuçlarını ve nakit akışını olumlu etkileyecektir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Şirket'in TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarında yaklaşık 84,5 milyon TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre yaklaşık 79 milyon TL maddi duran varlık satış karı muhasebeleştirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
İzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd. Şti. ile Akre Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Satış bedeli elektronik ihale yoluyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   02.08.2019 ve 24.09.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız ile Şirketimizin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerinin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlandığı kamuya açıklanmış  13.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda ise gerçekleştirilen elektronik ihalede, İzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd. Şti. tarafından verilen KDV hariç 85.500.000 TL tutarındaki teklifin en iyi teklif olduğu belirtilmiştir.
Satışa ilişkin ön koşullar gerçekleştirilmiş ve satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş olup, 09.11.2020 tarihi itibariyle tapu devir tescil işlemleri tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887577


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Altın Gr. 488 488 -46,43  
Cumhuriyet 3.270 3.319 -293,00  
Tam 3.260 3.346 -285,48  
Yarım 1.576 1.618 -138,09  
Çeyrek 790 809 -69,05  
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