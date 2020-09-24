***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.08.2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimizin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlanmış olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876583BIST