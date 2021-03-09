***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 19:12
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin uzun vadeli iş planları ve Tat markası ile karlı büyüme hedefleri doğrultusunda 2021 yılında
-
Bursa Karacabey'de yer alan üretim tesisimizde yapılması öngörülen 6,0 mn Euro tutarındaki salça üretim hattı yatırımı ile tüm üretim tesislerimiz nezdindeki yıllık toplam 71 bin ton salça üretim kapasitemizin 85 bin tona yükseltilmesi,
- Bursa Mustafakemalpaşa'da yer alan üretim tesisimizde yapılması öngörülen 3,8 mn Euro tutarındaki kornişon turşu üretim hattı yatırımı ile yıllık toplam 5 bin ton kornişon turşu üretim kapasitemizin 22 bin tona yükseltilmesi
öngörülmekte olup, söz konusu yatırımlar için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yatırım teşvik belgesi başvurumuz bugün yapılmıştır.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916643
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,1102
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,0878
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1082
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05421,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,07
|Açılış
|: 421,39
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6359
|7,6450
|% -1,39
|
|Euro
|9,0836
|9,0921
|% -1,13
|
|Sterlin
|10,5705
|10,6235
|% -0,87
|
|Frank
|8,1720
|8,2212
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0294
|2,0396
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,41
|
|Altın Gr.
|420
|421
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|68,10
|68,10
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
-
17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
-
17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361