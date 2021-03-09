***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin uzun vadeli iş planları ve Tat markası ile karlı büyüme hedefleri doğrultusunda 2021 yılındaBursa Karacabey'de yer alan üretim tesisimizde yapılması öngörülen 6,0 mn Euro tutarındaki salça üretim hattı yatırımı ile tüm üretim tesislerimiz nezdindeki yıllık toplam 71 bin ton salça üretim kapasitemizin 85 bin tona yükseltilmesi,- Bursa Mustafakemalpaşa'da yer alan üretim tesisimizde yapılması öngörülen 3,8 mn Euro tutarındaki kornişon turşu üretim hattı yatırımı ile yıllık toplam 5 bin ton kornişon turşu üretim kapasitemizin 22 bin tona yükseltilmesiöngörülmekte olup, söz konusu yatırımlar için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yatırım teşvik belgesi başvurumuz bugün yapılmıştır.Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916643BIST