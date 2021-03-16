***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri kapsamında oluşturulan Tat Gıda Sanayi A.Ş. Bağış ve Sponsorluk Politikası'nın kabul edilmesine karar vermiştir.Söz konusu politika www.tatgida.com adresindeki kurumsal internet sitesimizde kamu ile paylaşılmakta olup, 19 Mart 2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantımızda pay sahiplerimizin bilgi ve onayına da sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918551BIST