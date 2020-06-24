***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.06.2020 13:15
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTATK62115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.09.2019 24.09.2019 25.09.2019 6,3117 25,3163 27,8252 4.418.190 Evet
2 25.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 4,049 16,2405 17,2576 2.834.300 Evet
3 25.03.2020 24.03.2020 25.03.2020 2,9097 11,6708 12,1921 2.036.794 Evet
4 24.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 2,5181 10,1 10,4895 1.762.658 Evet
5 23.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 2,1246 8,5218 8,7982 1.487.229
6 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020
7 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021
8 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizce ihraç edilen TRSTATK62115 ISIN kodlu 70.000.000 TL nominal bedelli tahvile ilişkin 4. kupon ödemesi 24.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852626
BIST