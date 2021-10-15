***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.04.2023Vade (Gün Sayısı) 545Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarih ve 36/1059 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 545 gün vadeli, vade sonunda yıllık %19 sabit faizli kupon ödemeli, 50 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 18.10.2021 tarihinde, takasının ise 20.10.2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971130BIST