***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Mustafakemalpaşa Konserve İşletmesi - Atatürk Mahallesi Tat Gıda Küme Evleri No:10/2 Tatkavaklı-Mustafakemalpaşa/Bursa Karacabey Konserve İşletmesi - Tavşanlı Mahallesi Camandıra Mevkii No:7 Karacabey/Bursa Torbalı Salça İşletmesi - Subaşı İsmetpaşa Mahallesi 219.Sokak No:1 Torbalı/İzmir Sek Süt Mustafakemalpaşa İşletmesi - Atatürk Mahallesi Sek Süt Küme Evleri No:14 Tatkavaklı-Mustafakemalpaşa/Bursa Sek Süt Söke İşletmesi - Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke/AydınYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOĞUZ ALDEMİR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - -BAŞAK TEKİN ÖZDEN Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. -Hakan Turan Üretim Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Üretim Gn.Md.Yard. -KATARZYNA ÖZGEN Pazarlama ve Ticaret Gn. Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve Ticaret Gn. Md.Yard. -AYŞE İSTEM BAŞAR ŞENTÜRK İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896276BIST