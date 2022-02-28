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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.02.2022 19:29
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVREN ALBAŞ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -
BAŞAK TEKİN ÖZDEN Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. -
Hakan Turan Ticaret ve Operasyon Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Üretim Gn.Md.Yard. -
TÜLAY DEMİR İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005396


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 62.197,00 1.092.074 % 10,00  
ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
ALCAR 277,40 36.769.978 % 9,99  
KAPLM 47,34 2.062.013 % 9,99  
EDATA 22,10 9.981.648 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8539 13,8555 % 0,43  
Euro 15,5381 15,6079 % -0,14  
Sterlin 18,5091 18,6019 % 0,34  
Frank 15,0253 15,1158 % 1,20  
Riyal 3,6825 3,7010 % 0,43  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 6,84  
Altın Gr. 844 845 5,80  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,34 24,37 0,11  
Gümüş Gr. 10,83 10,85 0,09  
B. Petrol 98,21 98,21 4,09  
Seans Raporu 18:05
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