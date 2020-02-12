TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|44.441.005
|% 19,97
|SMART
|10,82
|32.890.127
|% 6,08
|HUBVC
|46,68
|45.759.352
|% 3,96
|PAPIL
|11,95
|21.791.704
|% 2,49
|NATEN
|20,30
|226.670
|% 1,70
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8338
|7,8731
|% 0,29
|Frank
|6,1717
|6,2089
|% 0,23
|Riyal
|1,6093
|1,6174
|% 0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,49
|Altın Gr.
|306
|306
|1,75
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|Yarım
|970
|995
|0,09
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,33
Seans Raporu
- 11:41IZMDC Yüzde -18.09 oranında düşüşle 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 000 adet işlem
- 11:40XU100 Endeks 119, 760 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 4, 117.00 milyon TL de
- 11:39PKENT Yüzde -3.77 oranında düşüşle 204.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831 adet işlem
- 11:38SONME Yüzde -3.73 oranında düşüşle 7.75 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 497 adet işlem
- 11:37RYGYO Yüzde -5.84 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 352, 617 adet işlem