***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2020 14:19
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan komitelere üye seçimi yapılmasına
a) Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından olmasına, başkanlığına Fatma Füsun Akkal Bozok'un, üyeliğine M.Sait Tosyalı'nın seçilmesine,
b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Füsun Akkal Bozok'un, üyeliklerine Levent Çakıroğlu ve Başak Tekin Özden'in seçilmesine,
c) Risk Yönetimi Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M.Sait Tosyalı'nın, üyeliğine İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833532
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