***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan komitelere üye seçimi yapılmasınaa) Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından olmasına, başkanlığına Fatma Füsun Akkal Bozok'un, üyeliğine M.Sait Tosyalı'nın seçilmesine,b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Füsun Akkal Bozok'un, üyeliklerine Levent Çakıroğlu ve Başak Tekin Özden'in seçilmesine,c) Risk Yönetimi Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M.Sait Tosyalı'nın, üyeliğine İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833532BIST