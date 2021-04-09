***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.04.2021 16:55
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan komitelere üye seçimi yapılmasına
a) Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından olmasına, başkanlığına Fatma Füsun Akkal Bozok'un, üyeliğine M. Sait Tosyalı'nın seçilmesine,
b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Füsun Akkal Bozok'un, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Tonbul ve Başak Tekin Özden'in seçilmesine,
c) Risk Yönetimi Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Sait Tosyalı'nın, üyeliğine Caroline Nicole Koç'un seçilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926264
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
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|: 1.415
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1.374
18:058,1675
En Yüksek
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|: 0,43%
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|: 8,1550
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,1219
18:059,7270
En Yüksek
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|: 0,11%
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|Açılış
|: 9,6900
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|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7486
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18:05457,22
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|Açılış
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460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1591
|8,1675
|% 0,43
|
|Euro
|9,7139
|9,7201
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1603
|11,2162
|% 0,17
|
|Frank
|8,7933
|8,8463
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1702
|2,1811
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|-13,23
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,00
|63,00
|-0,20
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Seans Raporu
18:05
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17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
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17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
-
17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de