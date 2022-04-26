***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan komitelere üye seçimi yapılmasına- Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından olmasına, başkanlığına Fatma Füsun Akkal Bozok'un, üyeliğine M. Sait Tosyalı'nın seçilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Füsun Akkal Bozok'un, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Tonbul ve Başak Tekin Özden'in seçilmesine,- Risk Yönetimi Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Sait Tosyalı'nın, üyeliğine Caroline Nicole Koç'un seçilmesine,Komitelerin revize edilen çalışma esaslarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024047BIST